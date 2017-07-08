Какой напиток поможет тебе рекордно похудеть

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Очень простой в приготовлении напиток для снижения веса сообщает сайт Наша мама.

Просто изменения им свою обычную ужин, и результат тебя очень порадует.

Составляющие:
зелень сельдерея 200 г;
яблоки 2 шт .;
сок лайма;
вода 100 г;
лед 0,5 стакана.

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Приготовления:
1. Стебли сельдерея порежь на небольшие кусочки, бросить в блендер и измельчить вместе с очищенными яблоками и соком лайма до воздушной консистенции.
2. Добавь воду и снова взбей.
3. Брось в блендер измельченный лед и веду.
4. Еще раз перемешай все. Приятного аппетита! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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