Какие продукты никогда не стоит есть перед сексом

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Постарайся избежать их перед пристрастною ночью! Сообщает сайт Наша мама.

Мясо
Так, мясо – отличный источник белка и цинка, но имейте в виду, что жареное мясо может иметь высокий содержанием насыщенных жиров и холестерина. Если злоупотреблять жареным мясом, то повышается риск возникновения диабета, а при этом заболевании страдают сосуды – то есть, либидо снижается.
 
Алкоголь
Бокал вина кажется вам хорошим средством расслабиться и стать в постели более раскрепощенной? На самом деле, алкоголь может свести на нет ваши усилия провести романтический вечер с удовольствием. Дело в том, что чрезмерное употребление спиртного ослабляет половое влечение, снижает возбуждение и чувствительность. Вы будто принимаете анестезию перед любовным свиданием: во время секса ничего не чувствуете!
 
Газированные напитки
Вы любите игристые вина и лимонад? Не стоит употреблять их перед свиданием, иначе вы рискуете оказаться в неудобном положении! Углекислый газ, содержащийся в этих напитках, приводит к чрезмерному газообразованию. Вы почувствуете себя очень неуютно в постели, если начнете выпускать газы в самый ответственный момент!

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Консервы
При всей вашей любви к консервированных продуктов сексологи советуют вам свести их потребление к минимуму. Почему? А потому, что практически во всех продуктах длительного хранения консервантом выступает соль. Излишнее потребление этого продукта приводит к тому, что нарушается кровоснабжение, в том числе и органов малого таза. Что, в свою очередь, приводит к снижению либидо.
 
Мята
Полезная травка имеет легкий успокаивающий эффект. Если у вас проблемы с засыпанием, мятный чай – как раз то, что вам нужно. Но если вы хотите быть более активными в постели, советуем уменьшить потребление продуктов с мятой! Действие мяты имеет накопительный эффект, то есть, если вы пьете чай с этой травой регулярно, то через некоторое время почувствуете, что не так-то уж и хотите заниматься сексом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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