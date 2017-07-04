Какие продукты никогда не стоит есть перед сексом
Постарайся избежать их перед пристрастною ночью! Сообщает сайт Наша мама.
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Консервы
При всей вашей любви к консервированных продуктов сексологи советуют вам свести их потребление к минимуму. Почему? А потому, что практически во всех продуктах длительного хранения консервантом выступает соль. Излишнее потребление этого продукта приводит к тому, что нарушается кровоснабжение, в том числе и органов малого таза. Что, в свою очередь, приводит к снижению либидо.
Мята
Полезная травка имеет легкий успокаивающий эффект. Если у вас проблемы с засыпанием, мятный чай – как раз то, что вам нужно. Но если вы хотите быть более активными в постели, советуем уменьшить потребление продуктов с мятой! Действие мяты имеет накопительный эффект, то есть, если вы пьете чай с этой травой регулярно, то через некоторое время почувствуете, что не так-то уж и хотите заниматься сексом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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