Какие документы нужны для развода
Брак можно расторгнуть как в административном, так и в судебном порядке. Чтобы начать бракоразводный процесс, необходимы такие документы, как Свидетельство о браке, Свидетельство о рождении детей, договор об условиях проживания и содержания детей, в случае подачи супругами совместного заявления в суд и прочее.
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Подавая совместное заявление о разводе, супруги обязательно должны подать в суд нотариально заверенный договор об условиях проживания и содержания детей.
Если в течение месяца после подачи заявления супругов не отозвало свое заявление, суд выносит решение о расторжении брака. В таком случае брак считается расторгнутым с момента вступления в законную силу решения суда. Стоит помнить, что при расторжении брака в судебном порядке свидетельство о разводе не выдается.
Какие документы нужны для раздела имущества при разводе
Разделить совместное имущество муж и жена могут как в браке, так и после его расторжения.
Наиболее надежный путь разделить имущество при разводе без взаимных претензий в будущем – заключить договоры о разделе дома, квартиры и тому подобное. Такой договор надо нотариально заверить.
Разделить имущество можно также и в судебном порядке, подав иск о разделе совместного имущества. Иск надо подкрепить документами, подтверждающими право собственности на имущество.
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