Какие дети чаще вырастают гениями
Об этом подробнее в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама. Сообщает сайт Наша мама.
Ученые изучили 78 000 человек европейского происхождения и пришли к выводу, что большинство из выявленных генов, которые отвечают за высокий уровень интеллекта, связанные с увеличением риска развития аутизма. Связь интеллекта с аутизмом обнаружили не впервые. 2015-го специалисты из Университета Эдинбурга обнаружили, что люди, которые имели генетические варианты, связанные с аутизмом, гораздо лучше проходили тесты на интеллект.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чем курение опасно для малыша в утробе
История знает имена многих гениев, которым аутизм не помешал сделать множество важных открытий или написать бессмертные произведения литературы, музыки, живописи. Предполагают, что на разные формы аутизма страдали такие выдающиеся личности как: физик, автор теории относительности Альберт Эйнштейн, автор теории всемирного тяготения Исаак Ньютон, композитор Амадей Моцарт, автор теории эволюции Чарльз Дарвин.
Среди известных аутистов-современников – Ким Пик. Этот человек стал прототипом героя известного фильма “Человек дождя” – признанный гений с синдромом саванта (частный случай аутизма. – Gazeta.ua). В три года гений мог мгновенно извлекать кубический корень и перемножать трицифрові числа с десятичными дробями. В 53 года он знал наизусть более 7 тыс. книг. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gazeta.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)