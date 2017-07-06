Какие главные критерии женской красоты

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Об этом рассказывают нам эксперты из Калифорнии, сообщает сайт Наша мама.

Недавно ученые Калифорнийского университета провели 4 эксперимента для установления пропорций идеального женского лица. В ходе исследований было определено, что красоту определяют всего 2 критерия: расстояние между зрачками должно составлять 46% от ширины лица; расстояние от глаз до губ должно равняться 36% от длины лица. Это значит, что красивым лицо делают не отдельные его черты, а их совокупность, его структура и пропорции.
 
Эти идеальные параметры ученые назвали новым золотым сечением. Впрочем, называть их новыми не совсем верно, так как лицо главной красавицы эпохи Возрождения Моны Лизы полностью соответствует этим критериям.

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Среди современных звезд обладательницами совершенного лица является Джессика Альба, Меган Фокс, Анджелина Джоли, Кристи Тарлингтон и другие. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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