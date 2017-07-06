Какие главные критерии женской красоты
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Об этом рассказывают нам эксперты из Калифорнии, сообщает сайт Наша мама.
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Среди современных звезд обладательницами совершенного лица является Джессика Альба, Меган Фокс, Анджелина Джоли, Кристи Тарлингтон и другие. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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