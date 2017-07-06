Какие вопросы чаще всего слышит молодая мамочка
Коротко о самые популярные вопросы для новоиспеченной мамы в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.
“Ты еще сама совсем ребенок”
Эта фраза может быть уместна, если молодой маме едва исполнилось 17, но говорить его девушке, которой за двадцать, как-то нелепо. Подобные фразы можно услышать из уст соседей и других сердобольных людей из нашего окружения.
“Ни у кого еще детей нет, куда спешить?”
Ну, должен же кто-то начать? И потом, рождение ребенка – это в первую очередь желание двух любящих людей, а не соблюдение принятых в обществе норм.
“Ты должна была подождать пока финансовая ситуация не улучшится”
Судя по тому, что демографическая ситуация в стране улучшается несмотря на финансовые неблагополучия, женщины не спешат придерживаться этого правила.
“А молодость проходит …”
Какие же все-таки люди странные! Родила ребенка рано – молодость уходит. Не рожаешь рано – молодость уходит. И потом, неужели рождение ребенка автоматически добавляет маме пять-десять лет?
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“Нужно было сначала выучиться и увидеть мир …”
Одно другому совсем не мешает. В университете можно взять отпуск или пойти учиться на заочное отделение. А с путешествиями еще проще: чем моложе мама, тем больше вероятность, что дети будут путешествовать и вести активный образ жизни вместе со своими родителями.
“Тебе не хотелось бы сначала достичь поставленных целей?”
Возможно, родители, от которых чаще всего можно услышать этот вопрос, действительно обеспокоены нашим благополучием. Но стоит объяснить родственникам, что рождение ребенка вовсе не мешает развитию и самореализации, а наоборот, заставляет двигаться только вперед.
“А когда будет следующий?”
Это вопрос из разряда тех, отвечать на которые совершенно не хочется. Планирование детей касается только вас и вашего мужа, поэтому не стоит посвящать в эту тему троюродную тетю или знакомых.
“Ты не успела насладиться молодостью”
А сколько молодых девушек бездарно тратят лучшие годы непонятно на что? Конечно, быта в жизни станет больше, как и ответственности, но ребенок не помеха продолжать получать удовольствие от жизни. Наоборот, вместе веселее! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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