Какие болезни вызывает ПМС

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Если и ты заметила у себя такие симптомы, причина именно в ПМС, сообщает сайт Наша мама.

Мигрень
Примерно 50% мигреней у женщин так или иначе связанные с менструацией. Хуже того: врачи говорят, что “менструальные” мигрени длятся дольше и хуже поддаются лечению. В течение трех-четырех месяцев отслеживайте свое состояние и оценивайте его по шкале в 4 балла, от “легкого недомогания” до “невозможно терпеть”. Если самочувствие постоянно плохое – стоит обратиться за консультацией к врачу.
 
Синдром раздраженного кишечника
Известно, что во время ПМС работа желудочно-кишечного тракта может нарушаться. Возникают вздутие живота, боль в животе, диарея. Если вас преследуют такие симптомы, в этот период вам стоит отказаться от продуктов, содержащих лактозу (например, молока), кофеина (кофе, чай), также будьте осторожны с продуктами, содержащими много клетчатки и глютена. В период МПС стоит принимать биодобавки с пробиотиками.

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Депрессия
Женщины, которые страдают депрессией, могут замечать, что перед началом менструации негативные ощущения, присущие этому состоянию, усугубляются. Если тревога, перепады настроения, плаксивость и раздражительность в период ПМС становятся сильными, стоит поговорить с доктором, чтобы он выписал антидепрессанты или увеличил их дозу. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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