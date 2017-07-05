Какая форма ногтей сейчас на пике популярности
05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Возможно, и ты решишься попробовать этот неоднозначный тренд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Какой макияж стоит попробовать в этом сезоне (ФОТО)
На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой