Какая привычка поможет тебе стать долгожителем
Ученые уверены, что это влияет на прожитые годы. Сообщает сайт Наша мама.
К весьма интересному выводу пришли британские ученые, которые провели исследование под руководством антрополога Эдвина Буркхарта. В эксперименте приняли участие более 5000 женщин старше 70 лет. Опрос и обследование состояния здоровья каждого из них удивил исследователей. Выяснилось, что чем меньше одежды носила женщина за всю жизнь, тем больше шансов у нее дожить до очень преклонного возраста.
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Ученые имеют несколько объяснений по этому поводу. Первое говорит о том, что в одежде есть мельчайшие остатки химических моющих средств, которые, вступая в реакции с потом, могут негативно влиять на общее состояние здоровья и долголетия. Второе – что женщины, которые предпочитают минимум одежды, более открытые, независимые и заботятся о себе. Так или иначе, а с мнением ученых трудно спорить. Надевай самое красивое коктейльное платье с открытой спиной и вперед – наслаждаться летом! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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