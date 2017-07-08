«Казацкие развлечения», пикантный отдых и объезд по парку: пятничный итог новостей
08.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Пригороду Чернигова хотят предоставить статус загрязненной территории. Подробнее в сюжете.
В черниговской электричке умер муж.
Прилучанка выступила на всеукраинском шоу.
«Пикантный отдых»: женщина тихонько взяла «гонорар» за ночные развлечения.
Северские красавицы на празднике Ивана Купала. Купальская ночь в Чернигове.
В Чернигове водители устроили объезд по парку.
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На «Казацких развлечениях» в Чернигове определили сильнейшую область Украины. Подробнее в сюжете.
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