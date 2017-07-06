Казаки забавляются, как малые дети… (Фоторепортаж)
Уже традиционно каждый год в канун Ивана Купала в городском парке проходит праздник «Казацкие развлечения». В этом году в Чернигов приехали лучшие казаки из 13 областей Украины.
Организаторы в этом году немного уменьшили количество упражнений, но оставили самые зрелищные и эмоциональные. Поэтому первого дня казаки выполняли упражнение «Чумаки» – грузили мешки с солью на телегу, каждый по 50 кг. Ловким в этом упражнении оказались казаки из Волынской области, которые и завоевали первое место.
Во втором упражнении – «Засека» – участники соревнований переносили бревно весом 200 кг через три препятствия. Эта упражнение была достаточно сложной, мало того, что надо было поднять бревно, затем ее необходимо было зафиксировать и, конечно, показать лучшее время. Судьи фиксировали малейшие нарушения правил. В этом упражнении победу получили житомирские казаки.
Черниговские казаки в двух упражнениях заняли 8 место, но не последнее!
Сегодня соревнования продолжатся в 18:00. Вас ждет праздничное открытие и выполнение двух упражнений – «Бревно» и «Перетягивание каната». Также выступят со своей программой стронгмены.
А потом будет происходить праздничное действо от Союза украинских женщин, костер, фаер-шоу и эта замечательная летняя ночь.
Текст и фото Виктора Кошмала
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