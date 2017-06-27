Интернет-вирус добрался до Чернигова

magictr | 27.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 27 июня, всю Украину накрыла масштабная хакерская атака.

Вирус заблокировал сотни компьютеров по всей стране. В том числе банков, энергетических и почтовых компаний, мобильных операторов и информационных агентств.

В частности, хакерская атака остановила работу «Киевэнерго». Вирус-вымогатель хочет 300 долларов за восстановление доступа к компьютеру.

Не работает также и сайт ПАО «Чернігівсобленерго».

Однако, по сообщению пресс-секретаря компании Виктории Гончаровой, пока серьезных сбоев в работе електоромереж нет. Также не работает сайт черниговской дирекции «Укрпочты».

Кроме того, в Чернигове не работает ни одно отделение «Ощадбанка» — недоступна банковская система, поясняют в учреждении.

Эту хакерскую атаку назвали крупнейшей в истории Украины.

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