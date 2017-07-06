Иванка Трамп подловила своих улыбающихся деток за десертом (ФОТО)
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Детки выглядят счастливыми и веселыми, сообщает сайт Наша мама.
A little ice cream before the fireworks! #fourthofjuly
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Совсем недавно Иванка выложила мини-видео, где ее детки с веселым выражением лица поедают мороженое, детки такие милые, что трудно не улыбнуться. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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