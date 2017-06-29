«Золотой» центр: животных в приюте хотят мыть и проводить им УЗ-диагностику
Изменения в строительстве приюта (стерилизационного центра для животных в Чернигове касались увеличения площади с 81 м2 до 168 м2.
Еще и добавилось оборудование на 1 миллион двести тысяч гривен. Среди оборудования будет УЗИ для животных и рентген-аппарат. По словам руководителя «Зеленстроя» Романа Старикова, это потребности европейских стандартов заботы о животных. Они необходимы, если животное, например, собьет авто.
В приюте будут мыть животных и обрабатывать против вредителей. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных миллионов на приют.
Депутаты возмущены, что постоянно вносятся новые изменения в смету постройки убежища. За «мистических» обстоятельств приют для животных из 4 миллионов 200 тысяч гривен подорожал до почти 10 миллионов.
Депутаты поддержали выделение дополнительных 2 млн и почти 300 тысяч гривен на строительство приюта для животных .
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