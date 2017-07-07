Здоровье сердца зависит от… состояния кишечника
Немецкие ученые обнаружили отклонения в составе бактерий кишечника у сердечных больных
Медикам давно известен взаимосвязь сердечной недостаточности и здоровье кишечника. При сердечной недостаточности кишечник хуже снабжается кровью, его стенка уплотнена и проницаемая для бактериальных фрагментов.
Сотрудники Немецкого центра обменных исследований изучали, как меняется микрофлора кишечника при сердечной недостаточности. Чтобы исключить влияние рациона на микрофлору, в исследовании не принимали участие сторонники нестандартных диет. После последнего приема антибиотиков должны были пройти три месяца. Все участники проживали в одном регионе, распределение по возрасту, полу и индексу массы тела было одинаковым в группах больных и здоровых, пишет medikforum.
Исследования проб стула здоровых и больных людей показали, что у людей, страдающих сердечной недостаточностью, дефицит определенных групп бактерий. При этом пока непонятно, есть ли изменения в кишечнике является следствием сердечной недостаточности, причиной болезни сердца является кишечная патология.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым