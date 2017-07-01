ДТП в центре, медиа-проект Ukraїner и лихой смерч: інформдайджест за субботу
01.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестные места нашей Сиверщины: медиа-проект Ukraїner.
Преступник назвал истинный мотив убийства семейной пары из Киева.
Опубликовали редкое фото столетнего черниговского «билборда».
На Черниговщине двое детей попали в смерч.
Борщевик Сосновского: Черниговщина зарастает ядовитым растением. Подробнее в сюжете.
Как корова «подставила» хозяйку: интернет-махинация.
Арт-терапия на детской площадке.
В центре Ростова перевернулась маршрутка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым