«Десна» на своем поле примет «Волынь»
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги сезона 2017/2018.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ФК «Десна».
«Десна», согласно жребию, в первом туре на своем поле примет луцкую «Волынь». И это, конечно, центральное противостояние тура. Ориентировочная дата игры – 15 июля.
Напомним, что на зимних сборах «Десна» уже встречалась с лучанами и довольно легко переиграла своего оппонента со счетом 4:1.
Календарь сезона 2017/18 в Первой лиге
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