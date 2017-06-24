Десна может стать судоходной
24.06.2017 | Новости | 1 комментарий|
Компания «Нибулон» в 2018 году планирует возобновить перевозки грузов по реке Десне. Об этом заявил глава компании Алексей Вадатурский на конференции «Днепр в европейском фарватере», которая прошла в Киеве.
«В следующем году мы займемся Десной. Мы сделаем ее судоходной», — заявил владелец «Нибулона».
Компания готова провести углубление дна реки, а относительно строительства терминалов на Десне, еще решения нет.
Отметим, что ранее по Десне до Чернигова сплавляли мел из Новгород-Северского. Также по Десне курсировал пароход до Киева.
Источник: Сиверщина
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Алексей Тимофеев