Десна может стать судоходной

magictr | 24.06.2017 | Новости | 1 комментарий

Компания «Нибулон» в 2018 году планирует возобновить перевозки грузов по реке Десне. Об этом заявил глава компании Алексей Вадатурский на конференции «Днепр в европейском фарватере», которая прошла в Киеве.

«В следующем году мы займемся Десной. Мы сделаем ее судоходной», — заявил владелец «Нибулона».

Компания готова провести углубление дна реки, а относительно строительства терминалов на Десне, еще решения нет.

Отметим, что ранее по Десне до Чернигова сплавляли мел из Новгород-Северского. Также по Десне курсировал пароход до Киева.

Источник: Сиверщина

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magictr

  • Алексей Тимофеев

    Я вас умоляю… Раньше постоянно работал земснаряд, расчищал фарватер. А теперь, особенно в конце лета, можно пешком Десну перейти. Кого вы заинтересуете такими публикациями?