Депутаты горсовета инициируют финансовое расширения программы поддержки ОСМД
В последние несколько месяцев к депутатам Черниговского городского совета все чаще стали обращаться за помощью черниговцы, которые хотят создать ОСМД – объединение совладельцев многоквартирных домов.
Напомним, в начале года на сессии городского совета была принята «Программа содействия созданию ОСМД и поддержки домов ОСМД и ЖСК на 2016-2018 годы».
В программе, рассчитанной на три года, речь идет не только о предоставлении консультативной поддержки тем, кто хочет создать объединение, но и о помощь руководителям объединений в проведении совместного обследования технического состояния здания и его основных конструктивных элементов, изготовление технического паспорта дома, планов инженерных сетей и другой технической документации, капитальный ремонт домов ОСМД и ЖСК.
Сегодня заметно, что программа простимулировала владельцев квартир объединяться, ведь за полтора года в Чернигове образовалось около 70 ОСМД. – Мы объединились, и не пожалели, – рассказывает председатель правления ОСМД «Фаворит – Ш.2» Тамара Кожемяченко. – Наш дом наконец-то начали ремонтировать. Когда за нас отвечал ЖЭК, к ним нельзя было достучаться».
По условиям программы, капитальный ремонт домов ОСМД и ЖСК проводится исключительно на условиях софинансирования: городской бюджет оплачивает 80 % от общей стоимости работ, ОСМД (ЖСК) – не менее 20 %.
«Мы, возможно, первопроходцы этой программы, – говорит председатель правления ОСМД «Фаворит – Ш.4» Михаил Тищенко. – После создания ОСМД мы добились, чтобы программа городского совета сработала именно у нас. Посмотрите, какой подъезд нашего дома – мы сделали капитальный ремонт и установили в 30 раз экономнее освещения. Сегодня жители дома убедились, что быть в ОСМД – это прекрасно, и главное, что объединение изменило сознание наших жителей, они очень бережно относятся к имуществу».
ОСМД дает возможность полностью отказаться от услуг Жэков, которые и так уже давно разочаровали своим бездействием. Зато ОСМД позволяет удерживать и управлять своим домом и придомовой территорией. К примеру, некоторые объединения совладельцев многоквартирных домов создали себе предприятие «ОСМД-Сервис «Фаворит», что помогает председателям ОСМД — разъясняет законодательные инициативы и городские программы, а также сопровождает их работу.
«Жителям многоквартирных домов необходимо разъяснять и профильное законодательство, программы предоставления «Теплых кредитов», кстати, и саму городскую программу поддержки ОСМД, чтобы потом не возникало ложных домыслов, потому что уже сейчас по городу ходят слухи, что якобы жителей квартир заставляют брать огромные кредиты, чтобы накопить эти 20% для ремонтов. Конечно, это неправда. Люди собирают деньги, но они небольшие. Каждый самостоятельный шаг, который осуществляет ОСМД, мы сопровождаем и помогаем. Когда люди видят, что с ними разговаривают, они не боятся участвовать в программах», – рассказывает директор ЧП «ОСМД-Сервис «Фаворит» Оксана Мельникова.
По словам Оксаны Мельниковой, ПП «ОСМД-Сервис «Фаворит» в настоящее время входят 15 объединений совладельцев многоквартирных домов. Еще 5 присоединятся в ближайшее время. От начала года, как говорит Оксана Михайловна, благодаря программе удалось начать капитальные ремонты в двух домах и еще в пяти стартуют в ближайшее время.
Тем временем в городском совете говорят о том, чтобы программу поддержки ОСМД финансово расширить, потому что желающих отказаться от Жэка и получить помощь из городского бюджета оказалось очень много.
Владимир Козырь, депутат Черниговского городского совета (Наш край): «Когда мы принимали эту программу, мы не думали, что жители города так активно к ней присоединяться. За полтора года образовалось 70 ОСМД, и это первопроходцы, но тот ресурс, который мы изначально предусмотрели, уже почти исчерпан. И эту программу надо продвигать, и на следующей сессии Черниговского городского совета мы будем поднимать вопрос о расширении программы».
По словам Владимира Козыря, программа «Программа содействия созданию ОСМД и поддержки домов ОСМД и ЖСК» дает возможность объединению совладельцев многоквартирных домов осуществлять первые шаги по энергоэффективности. Это замена окон и дверей, установка энергосберегающих ламп и датчиков движения, утепления коммуникаций и технических этажей. Кстати, на минувшей неделе Верховная Рада приняла закон об энергоэффективности зданий, которым будет присваиваться класс энергоэффективности.
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