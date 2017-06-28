День Конституции, «бэби-бум» по-сіверськи и автомобильный «апокалипсис»: інфопідсумок среды

magictr | 28.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В Украине сегодня отмечают День Конституции.

«Бэби-бум» по-сіверськи: женщина родила тройню. Подробнее в сюжете.

Депутаты горсовета инициируют финансовое расширения программы поддержки ОСМД.

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