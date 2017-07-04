Делать это можно не более 40 минут в день
Ученые из колледжа кардиологии со штата Оклахома (США) опубликовали доклад, в котором рассказывается о том, что дневной сон, на самом деле, наносит организму существенного вреда.
Специалисты провели масштабное исследование, обнаружили, что есть определенный период времени, который человек может выделять для того, чтобы поспать, но при этом не нанести себе же вреда. Оказалось, что это не больше сорока минут, иначе в работе пищеварительной системы могут проявляться различные нарушения, а артериальное давление будет существенно повышаться, сообщает gogetnews.info.
Исследователи из США рассказали также, что у тех, кто тратит на дневной сон от часа до полутора, риск хронических заболеваний увеличивается более чем наполовину.
К исследованию были привлечены более 30 тысяч человек из азиатских и европейских государств. В итоге результаты получились максимально точными, а через количество добровольцев – еще и объективными.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым