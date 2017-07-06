Девочка неординарно попросила у родителей котика (ФОТО)

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Девушка написала целый доклад. Сообщает сайт Наша мама.

11-летняя Ромеза с США подготовила доклад для своих родителей под названием Почему я люблю кошек, их преимущества и возможные проблемы. Фотографию шестисторінкової работы опубликовала сестра девочки Римша на своей странице в Twitter.

К слову, Ромеза просила родителей спасти кота из приюта, поскольку ежегодно умирает много животных из-за того, что им негде жить. Среди преимуществ котов Ромеза определила, что они спасают жизни (люди, у которых есть кошки, на 40% реже умирают от сердечного приступа), коты улучшают людям настроение, снижают стресс. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему не стоит лечить детский дисбактериоз

Источник: ivona.bigmir.net

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
  • Сколько воды должны пить дети и почему
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr