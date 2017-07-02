Грузовой поезд сообщением «Прилуки-Нежин» столкнулся с автомобилем
На Черниговщине в результате столкновения грузового поезда с автомобилем 1 человек погиб еще один травмирован
1 июля в полицию поступило сообщение, что около 08:20 между селами Хвилівка и Крапивне Нежинского района на железнодорожном переезде «Нежин-Лосиновка» в результате столкновения грузового поезда сообщением «Прилуки-Нежин» с автомобилем “Hyundai Santa Fe» 1 человек погиб еще один травмирован.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции, спасатели и медики.
Полицейские установили, что водитель иномарки двигаясь в направлении Нежина, не выполнил требования дорожного знака 2.2. «Проезд без остановки запрещен», не убедился в отсутствии препятствия и совершил столкновение с грузовым поездом сообщением «Прилуки-Нежин».
В результате аварии 55-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Santa Fe» погибла на месте происшествия, 56-летний водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в травматологическое отделение Нежинской ЦГБ.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), что карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: http://priluki.city/Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым