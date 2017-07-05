Государственная поддержка семей, которые усыновили ребенка 2016
Наиболее уязвимой категорией лиц, которые нуждаются в государственной поддержке, были и остаются дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты.
В частности, с 1 января 2009 года вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки”, который был принят Верховной Радой Украины 23 сентября 2008 года (№ 573-VI).
Таким образом, с целью предоставления государственной поддержки семьям, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, введено предоставление дополнительных прав и гарантий в виде социального отпуска в связи с усыновлением ребенка и пособия при усыновлении ребенка.
Так, благодаря изменениям, внесенным в Кодекс законов о труде Украины и Закона Украины “Об отпусках”, лицо, которое усыновило ребенка старше трех лет, имеет право на одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после набирания законной силы решения об усыновлении ребенка. В случае, если усыновителями такого ребенка являются супруги – отпуск предоставляется одному из них на их усмотрение.
Такой отпуск предоставляется по заявлению лица, усыновившей ребенка, на основании решения об усыновлении ребенка и оформляется приказом (распоряжением) собственника или уполномоченного им органа.
При этом, заявление о предоставлении отпуска в связи с усыновлением ребенка старше трех лет должна подаваться не позднее трех месяцев со дня набирания законной силы решения об усыновлении ребенка.
Кроме того, с 1 января 2009 года в Законе Украины “О государственной помощи семьям с детьми” предусмотрено новый вид помощи – помощь при усыновлении ребенка.
Право на помощь при усыновлении ребенка имеет лицо, являющееся гражданином Украины, постоянно проживает на ее территории и усыновила ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. В случае, если усыновителями являются супруги – право на помощь при усыновлении ребенка имеет один из них на их усмотрение.
Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения о его усыновлении при условии, если обращение за назначением такой помощи поступило не позднее двенадцати месяцев со дня набирания законной силы решения об усыновлении ребенка.
Помощь при усыновлении ребенка назначается независимо от получения на ребенка других видов помощи.
Размер такой помощи должен равняться размеру, установленном для выплаты помощи при рождении первого ребенка, в частности, в 2009 году – 12240 гривен.
То есть, в отличие от пособия при рождении ребенка, на которую имели право только усыновители ребенка до 1 года, на сегодня право на пособие в соответствующем размере должны все усыновители, независимо от возраста усыновленного ребенка.
Порядок и условия выплаты помощи при усыновлении ребенка и основания для прекращения выплаты такой помощи определены в Порядке назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1751.
Указанным Порядком предусмотрено, что для назначения помощи при усыновлении ребенка органу труда и социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, подаются такие документы:
заявление усыновителя (если усыновителями являются супруги – одного из них), что складывается за формой, утвержденной Минтруда;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;
копия решения суда об усыновлении ребенка.
Помощь при усыновлении ребенка назначается лицам, которые усыновили ребенка после 1 января 2009 года, в размере и в порядке, которые установлены для выплаты помощи при рождении первого ребенка, на дату вступления в законную силу решения об усыновлении.
Выплату помощи при усыновлении ребенка может быть прекращено по решению органа, назначившего помощь, в случае:
лишения получателя помощи родительских прав;
нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;
смерти ребенка или получателя пособия;
пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;
отмена решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным;
временного устройства ребенка на полное государственное содержание.
Помощь при усыновлении ребенка назначается и выплачивается усыновителю органами труда и социальной защиты населения по месту его регистрации или по месту фактического проживания (при условии подачи справки о неполучении указанного пособия по месту регистрации).
Документы, необходимые для назначения пособия при усыновлении, подаются лицом, которое претендует на назначение помощи, лично.
При наличии письменного заявления лица, которое претендует на назначение указанной помощи, но по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам (уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет) не может лично собрать необходимые документы, сбор указанных документов возлагается на органы, которые назначают помощь.
В сельской местности прием заявлений с необходимыми документами для назначения помощи при усыновлении и передаче их соответствующим органам труда и социальной защиты населения осуществляют лица, уполномоченные исполнительными комитетами сельских и поселковых советов.
В случае если к заявлению не приложены все необходимые документы, орган труда и социальной защиты населения сообщает заявителю, какие документы должны быть представлены дополнительно. Если они будут поданы не позже чем в течение одного месяца со дня получения указанного сообщения, днем (месяцем) обращения за назначением пособия считается день (месяц) принятия или отправления заявления.
Указанным Порядком также предусмотрено, что орган, который назначает и выплачивает государственную помощь семьям с детьми, в том числе, помощь при усыновлении, должен давать разъяснения по вопросам ее назначения и выплаты и оказывать помощь заявителю в получении необходимых документов.
Помощь при усыновлении выплачивается ежемесячно по выбору усыновителя, которому назначена помощь, Украинским государственным предприятием почтовой связи “Укрпочта” по месту его жительства или через уполномоченные банки, определенные в установленном законодательством порядке.
В случае изменения места жительства получателя помощи, ее выплата продолжается органом труда и социальной защиты населения по новому месту жительства со дня (месяца) обращения, но не ранее, чем со дня регистрации.
Помощь, не полученная своевременно вследствие невыполнения ее получателями условий, определенных настоящим Порядком, выплачивается за прошедшее с момента назначения время, но не более как за три месяца с месяца обращения за ее получением.
Назначенные, но своевременно не полученные суммы пособия при усыновлении с вине органа, что назначает или выплачивает указанную помощь, выплачиваются в течение любого времени без ограничений.
Главный специалист Департамента
социального, трудового и
гуманитарного законодательства
Кольчевська Елена Петровна
Источник: old.minjust.gov.ua
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