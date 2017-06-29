Город без газа: в райцентре остановится ГРС
29.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В связи с плановой остановкой ГРС Корюковка с 8.00 часов 11 июля газоснабжения города будет временно прекращено.
Об этом ЧЕline сообщили в корюковском отделении ПАО «Черниговгаз».
Пуск газа в жилых домов и квартир планируется начать с 15.00 час. 12 июля 2017 г. при условии присутствия совершеннолетних представителей собственников в каждом жилом доме частной застройки.
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