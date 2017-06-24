Герб Нежина появится на почтовых марках
10 июня начато введение в обращение IX выпуска стандартных почтовых марок «Гербы городов, поселков, сел».
Новая концепция, разработанная при участии специалистов Управления филателистической продукции, экспертов по геральдике и художницы Натальи Андрейченко, популяризировать символику украинских населенных пунктов – разных по статусу, размером, населением и тому подобное.
По рекомендациям председателя Украинского геральдического общества, доктора исторических наук Андрея Гречило к серии включены изображения гербов уникальных населенных пунктов, то есть единых со своим названием, что, среди прочего, известные с определенными историческими событиями, фольклорными или литературными источниками. Из особенностей – только официальные гербы, утвержденные местными советами, разработанные с едиными системными принципами Украинского геральдического общества и выделяются своими оригинальными сюжетными решениями.
На запланированных в ближайшее время почтовых марках появится герб и города Черниговщины – Нежин.
Источник: Укрпочта
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