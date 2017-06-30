В «Янтарній кошке» подрезали парня
30.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Драка с участием 5 человек произошла ночью возле черниговского ночного клуба «Янтарная кошка».
Из собственных источников ЧЕline стало известно, что неизвестный мужчина несколько раз ударил ножом жителя областного центра, 1993 года рождения.
Парня с проникающими ранами живота, повреждением желудка и резаными ранами левого бедра доставили в Черниговскую городскую больницу № 3.
По данному факту открыто уголовное производство.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым