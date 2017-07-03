В школах Черниговщины проведут компьютерную ревизию
В системе среднего образования на учете стоит большое количество компьютеров, но нет полного понимания, в каком они состоянии и какое количество из них реально функционирует.
Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с руководителем по работе с учебными заведениями «Майкрософт Украина» Натальей Дорош.
«Мы не можем начать процесс по созданию информационного образовательного пространства без четкого понимания, какими инструментами мы владеем и сколько детей в школе реально имеют доступ к компьютерам. Таким образом, нам нужно провести аудит оборудования, и по его результатам планировать дальнейшую компьютеризацию», – объяснила Гриневич.
Наталья Дорош отметила, что компания «Microsoft Украина» заинтересована в том, чтобы помочь МОН провести такую инвентаризацию.
«Мы можем рассчитывать на такой проект от «Microsoft Украина». Очевидно, что реализовать разумную компьютеризацию без четкого осознания того, что вы имеете, просто невозможно. Кроме этого, я знаю, что у вас есть планы относительно распространение доступа к скоростному интернету в школах. Поэтому, думаю, такой аудит поможет понять, где в школах реально есть компьютеры, подключенные к интернету, и как это работает», – отметила руководитель по работе с учебными заведениями «Майкрософт Украина».
Она также рассказала, что в рамках предложенной ранее идеи Microsoft по внедрению ИКТ в рамках реформы среднего образования компания готова полностью переоборудовать один класс в пилотной начальной школе по принципу «1 ученик – 1 компьютер».
«Речь идет о полном переоборудовании класса – установка интерактивной доски, учительского и ученических компьютеров, вывода интернета и установка образовательных программ на устройстве. Единственное, что для нас очень важно, чтобы это была одна из пилотных школ новой украинской школы с активным, готовым к изменениям учителем, расположенная где-то в сельской местности, где возможность подобной трансформации за счет бюджетных средств очень мала», – пояснила Дорош.
Министр поддержала такую инициативу, а также отметила, что для этого проекта надо провести отдельный конкурс для школ.
«В принципе, я согласна с вашим пониманием того, как должна отбираться проект. Добавлю также, что это должно быть учреждение, на базе которого затем учитель сможет делиться знаниями с другими педагогами, как продуктивно использовать оборудование для обучения. Это должно быть также инвестиция в дальнейшую трансформацию системы образования в целом», – отметила Гриневич.
В 2016 году правительство КНР предоставило техническую помощь правительству Украины в виде передачи 23,5 тыс. компьютеров для общеобразовательных школ. Компания «Майкрософт Украина» предоставила МОН 90 % скидку на установку лицензионного программного обеспечения на это оборудование – операционной системы, пакета офисных и антивирусных программ.
Источник: Правительственный портал
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