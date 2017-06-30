В черниговском Детинце археологи обнаружили интересные находки (Фото)
На территории древнего Детинца 26 июня начались очередные научно-исследовательские работы Черниговской археологической экспедиции Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко.
«Третий день работ на территории Черниговской крепости (Детинца) принес интересные результаты», – сообщила 29 июня руководитель исследований, кандидат исторических наук Елена Черненко на странице Facebook.
«Мы обнаружили остатки печи, сложенные из повторно использованной кирпича-плинфы. Плинфа конца XII – начала XIII века, а печь построили не позже XIV века. Судя по формату и знаков на боковых гранях, плинфа может происходить с некоторой еще неизвестной древнерусской здания», – отмечает ученый.
«Возможно, с ней связаны те развалы, которые нам удалось обнаружить на соседнем участке еще в прошлом году. Да и в этом году плинфы немало. Кроме этого, много обломков шлифованных плит пирофилита (шифера) и просто обломков пирофилита. Ну и другие находки, характерные для наслоений наших древних городов. В частности топор и острог для рыбалки. Для третьего дня многообещающее. Надеемся на продолжение», – пишет Елена Черненко.
Как сообщалось, раскопки на территории Вала проходят на выполнение «Областной целевой программы археологических исследований в Черниговской области на 2013-2020 гг.», при содействии Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Заказчик исследований – Черниговский областной исторический музей имени.В. Тарновского.
В работах принимают участие научные сотрудники заповедника и студенты Учебно-научного института истории, этнологии и правоведения имени А.М.Лазаревского Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г.Шевченко.
Фото Елены Черненко
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