В Чернигове «Chevrolet» сбил пешехода на «зебре» (Фото)
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове напротив Дворца детей и юношества сегодня 27 июня произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель на «Chevrolet» на пешеходном переходе сбил мужчину, которому на вид около 35 лет.
У водителя автомобиля во время освидетельствования алкоголя в крови не обнаружено. У пострадавшего переломов нет, проверяют на наличие внутренних травм.
Эту информацию ЧЕline подтвердили в пресс-службе Патрульной полиции Чернигова.
По словам свидетелей, «скорая» приехала на место происшествия примерно за 8 минут. Пострадавшего забрали в больницу.
Фото «Типичный Чернигов»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым