В Чернигове проходит шахматный фестиваль «Зачарована Десна 2017» (Фоторепортаж)
На днях в Чернигове в гостинице «Градецкий» проходит традиционный IX Международный шахматный фестиваль «Зачарована Десна 2017» при поддержке Президента областной федерации шахмат Юрия Тарасовца.
В течение фестиваля будет проведено два турнира – для детей до 13 лет и взрослых. Дети от 13 до 16 лет будут соревноваться отдельно.
На фестиваль приехали спортсмены из 13 областей Украины. Кстати, на фестиваль снова приехали спортсмены из таких белорусских городов, как Минск, Гомель, Брест, Витебск и Бобруйск. Всего на фестиваль приехали 69 детей и 71 взрослый участник.
Конечно, как водится, на соревнованиях за победу выделяется приз. Так вот, для взрослых участников И место спонсор выделил 3,5 тысячи гривен. А среди детей за i место победитель получит 1,6 тысячи гривен. И еще много других разнообразных призов и поощрений.
Заканчивается фестиваль в субботу ориентировочно в 14-00.
Текст и фото Виктора Кошмала
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