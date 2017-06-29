В Чернигове продадут «Бойцовский клуб»

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Арендаторы подвального помещения по улице Мазепы (Щорса), где молодежь и дети имеют возможность заниматься разными видами единоборств, попросили у городского совета разрешения купить его. Цена покупки – 200 тыс. гривен.

Сегодня они платят аренду 500 грн за месяц.

Городской совет поддержал это решение с поправкой, что не будет изменено целевое назначение помещения.

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