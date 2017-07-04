В Чернигове появилась новая социальная реклама (Фотофакт)

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В Сети появилась фотография ситилайта с новой социальной рекламой – изображением военного и надписью «А ты до сих пор Вконтакте с агрессором?».

Фото опубликовал на своей странице в Facebook черниговец Александр Благой.

«Наши дни», — написал Александр Благой.

Фотография разлетелась по Сети и вызвала резонанс среди пользователей, в основном горожане возмущены, но есть и такие, кто полностью согласен с надписью на ситилайте.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr