В Чернигове подрядчики вывезли строительный мусор в зеленую зону (Фотофакт)

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

После проведения работ по реконструкции водопровода по улице Гагарина (от конечной остановки 5-го троллейбуса до улицы Спортивной) подрядчики вывезли строительный мусор в зеленую зону.

Об этом написал в Facebook черниговец Олег Карпенко.

«…убирать его никто не собирается (эта куча лежит с прошлого года). Вокруг гуляют дети, мамы с колясками, люди семьями приезжают на шашлычок… А что, ведь мы проглотим очередную надругательство над нашим городом?» – возмущается Олег Карпенко.

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