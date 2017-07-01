В Чернигове планируют демонтировать около 250-ти гаражей
Депутаты Черниговского городского совета утвердили Порядок демонтажа временных (металлических) гаражей на территории города, который предусматривает механизм, основания, сроки и порядок проведения демонтажа гаражей, которые размещены с нарушениями, дальнейшее обращение с демонтированными объектами, а также порядок возмещения расходов, связанных с их демонтажем.
В Чернигове состояние благоустройства, обеспечения чистоты, порядка содержания и уборки уличных, дворовых территорий, парков, скверов и соблюдения тишины в общественных местах контролирует коммунальное предприятие «Муниципальная полиция» городского совета. В феврале текущего года распоряжением городского головы создана комиссия по инвентаризации временных сооружений, летних площадок, гаражей, построек хозяйственного назначения, пристроек на территории города, которая осуществляет проверку законности их размещения.
Согласно акта проведенной комиссией инвентаризации, на территории города находится 786 металлических гаражей без получения соответствующих разрешений и 243 объекты установлены на основании разрешительных документов, однако есть необходимость проведения проверки сроков действия данных документов.
Гараж подлежит демонтажу, а соответствующая территория приведению в прежнее состояние в случаях:
— отсутствия решения исполнительного комитета Черниговского городского совета, решения районных в городе Чернигове советов или их исполнительных комитетов о предоставлении разрешений на установку гаража;
— несоответствия установленного гаража разрешительным документам;
— выявление бесхозного гаража;
— отсутствии документов, подтверждающих право пользования (собственности) земельным участком под установленным гаражом;
— использование временного гаража собственником (пользователем) для коммерческой деятельности;
— в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
Согласно утвержденному Порядку при выявлении гаража, который установлен с указанными нарушениями, будет составлен соответствующий акт. На гараже будет размещено информационное сообщение (наклейка) с уведомлением о необходимости в течение двух недель явиться в уполномоченный орган и предоставить разрешительные документы на размещение соответствующего гаража. Факт размещения сообщения будет фиксироваться фотозасобами.
Кроме того, Порядком предусмотрено: в случае неявки лица в течение указанного срока и непредставления разрешительных документов, акт и материалы фотофиксации уполномоченным органом представляются на рассмотрение комиссии по демонтажу, которая предоставляет соответствующее разрешение. В состав комиссии могут входить депутаты городского совета по одному от депутатских фракций, работники структурных подразделений городского совета и представители общественности.
Копия решения Комиссии в течение пяти рабочих дней с момента его принятия передается лицу заказным письмом с уведомлением о вручении, либо будет предоставляться под расписку (если она известна). В случае, если уведомить лицо путем почтового сообщения невозможно, сообщение о дате и времени сноса гаража будет размещаться на официальном веб–портале Черниговского городского совета.
Лицо, которому принадлежит незаконно установленный гараж, обязано за свой счет осуществить его демонтаж и провести восстановление нарушенного благоустройства на месте, которое он занимал.
В случае, если в течение 14 календарных дней лицом не представлено документов на право размещения гаража, а также не проведен его демонтаж не приняты меры по освобождению гаража от транспортного средства, уполномоченным органом осуществляется демонтаж гаража и обнаруженного перемещения транспортного средства на площадку временного хранения. Оплата работ по демонтажу гаража будет проводиться за счет средств городского бюджета.
В течение трех рабочих дней с момента демонтажа гаража уполномоченный орган направляет лицу (если она известна), в случае ее отсутствия при проведении демонтажа, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо предоставляет под расписку уведомление о демонтаже гаража и место его временного хранения. Такая же информация в обязательном порядке будет размещена на официальном веб–портале Черниговского городского совета.
Выдача гаража и имущества, находившегося внутри него (при наличии), будет осуществляться после возмещения лицом расходов уполномоченного органа на проведение демонтажа и предоставление: документов, удостоверяющих личность; документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на демонтированный гараж или право законного владения, пользования им, а также документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности (пользования) и иных правах на товарно-материальные ценности, личные вещи, находившиеся в гараже; документов, подтверждающих возмещение затрат, связанных с демонтажем гаража.
Кроме того, гараж, владелец которого не установлен или который не заявил о своих правах на гараж, считается находкой. Уполномоченный орган о находке сообщает органы национальной полиции.
Возвращение временно задержанного транспортного средства, хранящийся на площадке временного хранения, осуществляется по письменному обращению собственника (законного пользователя) при условии возмещения им расходов, связанных с транспортировкой и хранением такого транспортного средства. В случае, если в течение шести месяцев надлежащим образом уведомлен собственник (законный пользователь) не заявил свои права на транспортное средство, он передается органам Национальной полиции.
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