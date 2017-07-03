В Чернигове на активиста напал «копатель» с лопатой
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
История случилась около получаса назад на территории черниговского сквера имени Хмельницкого, где длительное время продолжается реконструкция. Общественный активист Юнис Аскеров с товарищами подошел к рабочим, которые выполняли земляные работы в парке и попросил предоставить соответствующие документы (археологи должны провести инструктаж, чтобы рабочие правильно копали, ведь парк – историческая зона).
«Во-первых, мы установили, что рабочий был пьян. Во-вторых, как можно допускать к работам людей, которые не проходили инструктажа. Он начал бросаться лопатой. Мы вызвали патрульную полицию», — заявил Юнис Аскеров.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым