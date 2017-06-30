В Чернигове задержали сепаратиста
В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который распространял сепаратистские листовки с призывами к совершению посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.
26-летний житель областного центра расклеивал печатную продукцию антигосударственного содержания на остановках общественного транспорта.
Как пояснил задержанный, образец листовки он нашел в сети интернет и распечатал на собственном принтере для распространения в местах массового пребывания жителей Чернигова.
Следователями Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
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