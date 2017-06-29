В Носовском районе чиновница поставляла учебным заведениям «виртуальное» уголь
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого Носовским отделом Нежинской местной прокуратуры Черниговской области по материалам управления защиты экономики в Черниговской области, следственным Носовского отделения полиции сообщено о подозрении начальнику отдела образования Носовской районной государственной администрации Черниговской области.
Должностное лицо, достоверно зная об отсутствии необходимости в закупке угля для школы, учебно-воспитательного комплекса и Дома детского и юначої творчества, сговорилась с представителями частного предприятия для осуществления сделки с «виртуальной» поставки угля учреждениям образования и перечисление средств коммерческой фирме.
Хотя поставка угля происходила исключительно на бумаге, в период с февраля по июнь 2016 года чиновник внес в договоры купли-продажи, актов приема-передачи и расходной накладной заведомо ложные сведения о получении отделом образования Носовской райгосадминистрации от коммерческой фирмы 30 тонн каменного угля общей стоимостью 89,4 тысяч гривен.
Поддельные документы в июне 2016 года отделом образования Носовской РГА были переданы в Управление Государственной казначейской службы в Носовском районе, на основании которых коммерсантам было безосновательно перечислены деньги.
Указанными действиями начальник отдела образования Носовской районной государственной администрации Черниговской области нанесла ущерб государству в сумме 89400 гривен.
По данному факту следственным Носовского отделения полиции ГУНП в Черниговской области должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) — наказывается штрафом до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Управление защиты экономики в Черниговской области
департамента защиты экономики Национальной полиции Украины
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