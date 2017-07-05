В Новгород-Северском районе в заброшенном здании нашли тело мужчины
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Службу спасения «101» в Новгород-Северском районе 5 июля в 03:18 поступило сообщение о загорании заброшенного здания в сек. Комань, что за 7 километров от райцентра.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
По вызову на место происшествия прибыло отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена кровля здания.
Пожарные в 03:40 локализовали пожар, а в 04:20 ее ликвидировали.
Во время тушения в здании спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Причины и обстоятельства пожара и личность погибшего устанавливает следствие.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым