В Нежине стартовал Чемпионат Украины по ракетомодельному спорту
Чемпионат Украины по ракетомодельному спорту среди взрослых и юниоров проводит Федерация ракетомодельного спорта Украины совместно с Департаментом семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации на территории специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины (г. Нежин).
Эти соревнования являются главными стартами в национальном первенстве. По результатам, состоится подбор кандидатов в состав сборной команды Украины, которая будет защищать наш национальный флаг Украины на чемпионате Европе в Польше.
Соревнования в Нежине продлятся до 2 июля. Участие в нем принимают 11 команд из 11 регионов Украины.
Сегодня, 1 июля, запускают модели ракет и планеров на территории специального авиационного отряда с 9-00 до 15-00.
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