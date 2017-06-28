В Нежине состоялся третий патриотический велопробег (Фото)

magictr | 28.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 28 июня, по случаю празднования Дня Конституции в Нежине состоялся третий патриотический велопробег.

В этом году было зарегистрировано 226 участников — от дошкольников до людей почтенного возраста.

Маршрут движения пролегал от площади имени. Франко, улицей Шевченко, Корчагина, Независимости, Васильевская, Покровская, Набережно-Вороб’ївська, Московская, Набережная. Конечной точкой стала площадь И. Франко.

Первыми стартовали дошкольники. После завершения велопробега на площади Ивана Франко состоялось награждение победителей.

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