В Нежине состоялся третий патриотический велопробег (Фото)
28.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 28 июня, по случаю празднования Дня Конституции в Нежине состоялся третий патриотический велопробег.
В этом году было зарегистрировано 226 участников — от дошкольников до людей почтенного возраста.
Маршрут движения пролегал от площади имени. Франко, улицей Шевченко, Корчагина, Независимости, Васильевская, Покровская, Набережно-Вороб’ївська, Московская, Набережная. Конечной точкой стала площадь И. Франко.
Первыми стартовали дошкольники. После завершения велопробега на площади Ивана Франко состоялось награждение победителей.
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