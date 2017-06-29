В июле демонтируют серое обормот возле «Мегацентра»
Застройщик, который установил возле «Мегацентра» непонятную серую пристройку, что ее черниговцы уже окрестили «одороблом», должен убрать ее навсегда.
На демонтаж ему дали всего десять дней – с 10 по 20 июля.
Об этом сообщил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
О том, что эта пристройка была установлена незаконно, в городском совете говорят еще с прошлого года. Несколько раз на утренних совещаниях мэр обращался к застройщику с требованием убрать стены, впрочем, серое одоробло как стояло, так и стоит.
В конце концов городская власть и Антон Ковтун, который инвестировал в строительство серой пристройки, пришли к компромиссу – Атрошенко доверил Ковтуну вкладывать средства в дальнейшую реконструкцию городского пляжа.
Дошли согласие, что на улучшение пляжной инфраструктуры инвестор должен потратить не менее 120 тысяч долларов.
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