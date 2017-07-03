В Десне обнаружили тело молодого парня
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К правоохранителям обратился житель областного центра. Он сообщил, что, находясь в лодке недалеко от городского пляжа «Золотой берег», обнаружил в реке Десна тело.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выездом следственно-оперативной группы был обнаружен труп мужского пола без верхней одежды.
Тело направлено на следственно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.
По предварительной информации, утопленник – 18-летний парень, который несколько дней назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться и не вернулся.
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