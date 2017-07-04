Выявлено популярное место, где концентрация возбудителей почти в 400 раз превышает их количество в туалете
Ученые из США заявили, что походы в супермаркеты и магазины могут навредить вашему здоровью. Они выяснили, что на 75% тележек и корзин в супермаркетах есть болезнетворные бактерии. В частности речь идет о кишечную палочку, сальмонеллу и возбудители пневмонии. Их концентрация в 361 раз превышает концентрацию на ручке двери туалета, пишет maximum.fm.
Специалисты отметили, что самыми чистыми являются коляски в элитных магазинах продуктов. Хотя даже там на 29% колясок и корзин найдены микробы, которые вызывают пищевые отравления.
В целом результаты исследования показали, что 90% бактерий, которые были найдены на колясках, являются опасными для человека и в большинстве случаев они устойчивы к антибиотикам. В частности, эти микроорганизмы могут вызвать воспаление легких, гонорею, инфекции кожи.
Поэтому специалисты настоятельно советуют тщательно мыть руки, особенно после супермаркете и магазинов. А еще важно отказаться от привычки есть в торговом зале, даже если это разрешено.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым