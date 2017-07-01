Всеукраинский фестиваль команд КВН состоится в августе
С 4 по 7 августа на территории комплекса «Голубые озера» состоится Всеукраинский фестиваль команд КВН.
Об этом сообщил начальник отдела по делам семьи и молодежи городского совета Валерий Семенец.
По его словам, такой фестиваль проводится уже в третий раз и в прошлом году в нем приняли участие 18 команд из разных регионов Украины.
Валерий Семенец также рассказал о праздновании Дня молодежи в нашем городе, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июня.
В этот день в городском Дворце культуры состоялся 13-й Международный фестиваль молодежного юмора «Хрущъ live-2017», который собрал участников как из Украины, так и из Армении и Беларуси. Команды были отобраны в режиме он-лайн по предварительным заявкам. В качестве специальных гостей вне конкурса выступила черниговская команда «7*Я». А после отыгранных двух конкурсов (фристайл и музыкальная разминка со зрителями) жюри определило победителей:
1 место (приз — 3000 грн) – команда «ДЖАН» (Сборная армян Украины);
2 место (2000 грн) – команды «Кляки» (Гомель, Беларусь) и «Тебе Альдервейрельд» (Прилуки);
3 место (1000 грн) – «Другая команда» (Мариуполь) и « Рука в синице» (Горловка).
Кроме того, накануне праздника, 23 июня, в помещении развлекательного центра «Базис» управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета собрало 50 представителей молодежного движения, активистов институтов гражданского общества, органов студенческого и школьного самоуправления. Всех участников здесь ждал турнир по боулингу, развлекательная программа, кулинарный квест, а также вручение грамот и благодарностей.
За весомый личный вклад в реализацию государственной молодежной политики в городе Чернигове и по случаю Дня молодежи Благодарностями городского головы отмечены:
Денис склярец, заместитель Председателя правления по вопросам развития ПАО Базис, директор развлекательного комплекса «Мадагаскар»;
Молчанова Серафима, студентка Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко, председатель Черниговского отделения Всеукраинской молодежной общественной организации Фундации региональных инициатив.
Грамотами управления по делам семьи, молодежи и спорта отмечены: ЧО ВМОО «Фундация региональных инициатив», Чгоо «Семаргл», ЧО «Ассоциации гайдов Украины «Полисяночка», ЧГОО «Клуб интеллектуальной молодежи», Черниговская лига КВН, «Центр работы с детьми и молодежью по месту жительства», Черниговский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, «Общественное телевидение: Чернигов», актив студенческого и школьного самоуправления «Перекресток».
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