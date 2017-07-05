Впервые: беременный трансгендер ждет первенца (ФОТО)
05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
И это не шутки. Сообщает сайт Наша мама.
С 2011 года Тристан Рис и Бифф Чаплоу воспитывают двух приемных детей — Райли и Хейли, родителей которых лишили прав за злоупотребление наркотиками. Детей собирались отдать в приют, но Чаплоу сказал, что не может этого допустить, Тристан согласился, и они забрали малышей к себе.
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Тристан и Бифф обожают своих приемных детей, но мечтали завести еще одного, поэтому в прошлом году Тристан перестал принимать мужские гормоны. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gazeta.ua
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