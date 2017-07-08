Вор разбил машину, чтобы похитить инструменты

magictr | 08.07.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского отдела полиции 6 июня поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный обокрала ее машину.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Вор путем повреждения заднего стекла проник в автомобиль марки «Chevrolet Niva», припаркованного возле дома, и похитил ящик с инструментами.

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