Воры-неудачники похитили пиво и не выпили его
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции 24 июня обратился мужчина и сообщил, что неизвестные обокрали магазин «У дома».
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Мужчина рассказал, что из холодильной камеры, расположенной возле магазина, похитили 7 бутылок пива.
В ходе расследования выяснилось, что кражу совершили 16-летний и 19-летний юноши.
Похищенное изъяли и вернули владельцу.
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