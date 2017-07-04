Возле пешеходного моста отдыхающие «попались» с коноплей (Фото)
3 июля около 15.00 один из экипажей патрульной полиции вблизи пешеходного моста через Десну обратил внимание на трех мужчин, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. Полицейские подошли к мужчинам и предупредили, что их действия противозаконны, потому распития алкоголя в общественных местах запрещено законодательством.
Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова на своей странице в Facebook.
Во время общения правоохранители заметили, что один из «отдыхающих» якобы пытается что-то спрятать в кармане. Патрульные попросили гражданина показать, что у него в карманах. Мужчина вытащил оттуда бумажный сверток, развернув который, патрульные увидели измельченное вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Гражданин (как впоследствии выяснилось, это был 40-летний черниговец) ничего не отрицал и сразу сознался, что у него в свертке каннабис.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а пока ждали, двум мужчинам, которые употребляли алкоголь, вынесли по постановлению за административное правонарушение, подпадающее под ст. 178 Куоап – распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах.
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