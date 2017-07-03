Вертиевка с размахом отпраздновала День села (Фоторепортаж)

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В субботу, 1 июля, отпраздновала День села Вертиевка. Праздник открыли залпом из пушки.

Кульминацией торжеств стало конное, казацкое, патриотичное и просто неповторимое шоу под руководством Николая Черепа.

«Команда поразила всем: физической подготовкой, мастерством исполнения трюков, их подачей, смелостью, патриотическим настроением, вообще великолепно… Но особенными были казачки, которые не уступали парням, красотки!!!» – поделился впечатлениями на своей странице в Facebook Олег Бузун.

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Фото Олега Бузуна и Вертиевскому общины

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